12:57 07.01.2018 | Происшествия | Новости
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На Кадоваре началось извержение вулкана, местные власти эвакуируют людей

В ночь на воскресенье, 7 января, на острове Кадовар Папуа-Новая Гвинея началось извержение вулкана Кадовар.

На Кадоваре началось извержение вулкана, местные власти эвакуируют людей

Местные врасти начали эвакуацию людей. Как сообщает Radio New Zealand, на данный момент уже вывезены около 600 жителей острова на соседние острова.

Дым над вулканом появился в пятницу днем, а к воскресению его активность усилилась. В связи с этим местные власти приняли решение эвакуировать всех жителей Кадовара.

Местная авиация оценивает ситуацию как "критическую", поскольку 50% небольшого острова покрыто лавой. Многочисленные близлежащие острова засыпало пеплом, а облака из дыма и пыли простираются на много километров от Кадовара. Исследовательская обсерватория "Рабол" призвала морские суда держаться подальше от острова.

Напомним, На острове шириной в два километра возвышается вулканКадовар , высота которого 365 метров. Он бездействовал 40 лет.

Как сообщал УРА-Информ, на Камчатке в ночь на пятницу, 5 января, вулкан Ключевской выбросил столб пепла. Шлейф пепла от него протянулся на более чем 90 километров. Как сообщение Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями, на данный момент вулкан продолжает выбрасывать пар с газом с примесью пепла на высоту до 5,5 километров над уровнем моря. Парогазовый шлейф с пеплом протянулся на 92 километра к западу - северо-западу от вулкана.

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