К Рождеству молдаванин из Украины пытались вывезти старинный артефакт - ФОТО

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщили пограничники, в пункт пропуска "Сокиряны" прибыл микроавтобус Mercedes Sprinter с российскими номерами, но под управлением 40-летнего молдаванина. Так, при осмотре транспортного средства была обнаружена старинная Библия, которая может представлять культурную и историческую ценность.

В результате сотрудники ГСЧС направили Священное Писание для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Скифское золото" затягивается в результате того, что правительство России хочет присвоить украинское культурное наследие.