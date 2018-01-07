15:14 07.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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К Рождеству молдаванин из Украины пытались вывезти старинный артефакт - ФОТО

На Буковине сотрудники пограничного контроля задержали гражданина Молдавии, который пытался тайно вывезти издания Священного Писания.

К Рождеству молдаванин из Украины пытались вывезти старинный артефакт - ФОТО

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщили пограничники, в пункт пропуска "Сокиряны" прибыл микроавтобус Mercedes Sprinter с российскими номерами, но под управлением 40-летнего молдаванина. Так, при осмотре транспортного средства была обнаружена старинная Библия, которая может представлять культурную и историческую ценность.

В результате сотрудники ГСЧС направили Священное Писание для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Скифское золото" затягивается в результате того, что правительство России хочет присвоить украинское культурное наследие.

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