21:00 07.01.2018 | Происшествия | Новости
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Испанию завалило снегом

Пиренейский полуостров полностью засыпало снегом. Об этом передает El Pais.

Испанию завалило снегом

Тысячи испанских водителей оказались пленниками снежной стихии. На дорогах в центре Испании образовались многокилометровые пробки. Испанские спасатели в рождественскую ночь занимались освобождением автомобильного транспорта в Кастилии и Леоне. К проведению спасетельной операции испанское правительство привлекло национальную гвардию и военных - всего 150 человек. На дорогах работали сотрудники Красного Креста, которые обеспечивали автомобилистов продуктами питания и горячим чаем.

Непогода накрыла страну еще третьего января назад со стороны Мексиканского залива. Температура воздуха в Испании опустилась до рекордных минус 20 в некоторых регионах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате столкновений холодного и теплого циклонов на востоке США в стране существенно ухудшилась погода, жертвами которой стали 22 человека. 

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