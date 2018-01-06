В Ужгороде подрались бездомные

Инцидент произошел на одном из местных рынков. Так, 32-летний бездомный повздорил со своим 72-летним коллегой за право занять лучшее место для ночлега. Не поделив желанный спальник, мужчины вступили в перепалку, в результате которой младший уличный странник нанес ножевое ранение в горло другому бездомному. Мужчина скончался на месте от потери крови. Преступник сообщил об инциденте в полицию. Его взяли под стражу.

Убийца в 2010 году уже совершал аналогичное преступление, тогда он зарезал свою сожительницу и попал в тюремное заключение на шесть лет. Сейчас мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы колонии строгого режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно одессит до смерти забил бездомного.