17:21 06.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100183537:roman

В Ужгороде подрались бездомные

В Ужгороде бездомные не смогли поделить место для ночлега, в результате один скиталец насмерть зарезал другого. Об этом передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Ужгороде подрались бездомные

Инцидент произошел на одном из местных рынков. Так, 32-летний бездомный повздорил со своим 72-летним коллегой за право занять лучшее место для ночлега. Не поделив желанный спальник, мужчины вступили в перепалку, в результате которой младший уличный странник нанес ножевое ранение в горло другому бездомному. Мужчина скончался на месте от потери крови. Преступник сообщил об инциденте в полицию. Его взяли под стражу.

Убийца в 2010 году уже совершал аналогичное преступление, тогда он зарезал свою сожительницу и попал в тюремное заключение на шесть лет. Сейчас мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы колонии строгого режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно одессит до смерти забил бездомного.

Поделиться
Читайте также:
 
Правительство планирует осуществить повышение пенсионных выплат военным Украина передала руководству ДНР-ЛНР тела погибших боевиков В Саудовской Аравии задержали еще 11 принцев В Египте демонстранты напали на полицейких
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив