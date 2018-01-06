В Иране полиция не будет репрессировать студентов, участвующих в акциях протестов

Согласно информации источника, большинство учащихся учебных заведений не принимали активного участия в митингах и столкновениях с полицией, они лишь желали выразить свою гражданскую позицию без излишних провокаций. Минобразования Ирана утверждает, что не будет принимать никаких репрессий в отношении учащихся студентов, так как считает их жертвами подстрекательской политики консервативного крыла политической оппозиции, которая искусственно подогревает протестную ситуацию в стране.

Ряду участникам протестов в Иране, арестованным в течение нескольких последних дней, может грозить смертная казнь. Все они выступали против режиме президента Рухани.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее посол Ирана заявил, что управление протестами происходило из-за рубежа.