19:40 06.01.2018 | Общество | Новости
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В Иране полиция не будет репрессировать студентов, участвующих в акциях протестов

В Иране c начала акций протеста было задержано более 90 студентов. Об этом передает "Агентство Анадолу".

В Иране полиция не будет репрессировать студентов, участвующих в акциях протестов

Согласно информации источника, большинство учащихся учебных заведений не принимали активного участия в митингах и столкновениях с полицией, они лишь желали выразить свою гражданскую позицию без излишних провокаций. Минобразования Ирана утверждает, что не будет принимать никаких репрессий в отношении учащихся студентов, так как считает их жертвами подстрекательской политики консервативного крыла политической оппозиции, которая искусственно подогревает протестную ситуацию в стране.

Ряду участникам протестов в Иране, арестованным в течение нескольких последних дней, может грозить смертная казнь. Все они выступали против режиме президента Рухани.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее посол Ирана заявил, что управление протестами происходило из-за рубежа.

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