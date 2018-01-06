15:48 06.01.2018 | Общество | Новости
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В Египте демонстранты напали на полицейких

Десятки протестующих в египетской столице Каире атаковали полицейский участок. Об этом передает Associated Press.

В Египте демонстранты напали на полицейких

Сообщается, что причиной для такой разъяренной реакции толпы послужила смерть одного из задержанных, который скончался в больнице. Его ранее задержала полиция по обвинению в хранении наркотических веществ. Протестующие сожгли полицейское авто, забросали камнями сам участок, а также пытались штурмовать само помещение, где находится полицейский патруль. В свою очередь, пресс-служба полиции опровергла смерть мужчины, заверив, что он все еще находится в госпитале.

Во время штурма полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и резиновые пули, правоохранители арестовали несколько человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в недавно проходивших протестах в Иране погиб 21 человек. 

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