В Египте демонстранты напали на полицейких

Сообщается, что причиной для такой разъяренной реакции толпы послужила смерть одного из задержанных, который скончался в больнице. Его ранее задержала полиция по обвинению в хранении наркотических веществ. Протестующие сожгли полицейское авто, забросали камнями сам участок, а также пытались штурмовать само помещение, где находится полицейский патруль. В свою очередь, пресс-служба полиции опровергла смерть мужчины, заверив, что он все еще находится в госпитале.

Во время штурма полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и резиновые пули, правоохранители арестовали несколько человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в недавно проходивших протестах в Иране погиб 21 человек.