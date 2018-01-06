16:34 06.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина передала руководству ДНР-ЛНР тела погибших боевиков

Украинская сторона передала тела погибших боевиков бандформирований на временно оккупированные территории востока Украины для перезахоронения.

Украина передала руководству ДНР-ЛНР тела погибших боевиков

Об этом  информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что передача состоялась на КПВВ "Станица Луганская" сегодня, шестого января в рамках проекта "Эвакуация - 200". Тела вероятно погибших боевиков были найдены специальной группой военных лиц около поселка Счастье еще в прошлом году. Сейчас их передали на вражескую сторону для перезахоронения. 

Напомним, что в середине месяца готовится новый раунд переговоров между руководством ОРДЛО и Украиной для проведения обмена пленными, так как в заложниках на территории оккупированных территорий остаются более 100 украинских бойцов. Вероятно, что обмен состоится по формуле "всех на всех", как и в конце декабря 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее прошла встреча Трехсторонней контактной группы по вопросу обмена пленными

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