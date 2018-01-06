12:39 06.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала на взятке сотрудника таможни в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Запорожье-аэропорт".

СБУ задержала на взятке сотрудника таможни в Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Работниками правоохранительных органов было установлено, что советник налогового и таможенного дела создал коррупционную схему получения взяток от предпринимателей и физических лиц за не создание искусственных препятствий во время растормаживания товаров.

Так, правоохранители задокументировали очередной факт вымогательства должностным лицом тысячи долларов от местного жителя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и растаможке товара.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Харьковской области полиция задержала начальника отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы Украины и старшего оперуполномоченного указанного отдела.

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