СБУ задержала на взятке сотрудника таможни в Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Работниками правоохранительных органов было установлено, что советник налогового и таможенного дела создал коррупционную схему получения взяток от предпринимателей и физических лиц за не создание искусственных препятствий во время растормаживания товаров.

Так, правоохранители задокументировали очередной факт вымогательства должностным лицом тысячи долларов от местного жителя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и растаможке товара.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Харьковской области полиция задержала начальника отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы Украины и старшего оперуполномоченного указанного отдела.