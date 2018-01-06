На ведомство одесского Минюста совершена кибератака

В результате атаки сотни гигабайт информации вышли в открытый доступ для любого пользователя. По предварительной информации, компьютерные злоумышленники использовали программу FileInclusion для взлома двух жестких дисков, защищенных двойным паролем. Ряд специалистов организации "Украинского киберальянса" советует сотрудникам ведомства Минюста отключить все компьютеры и отформатировать жесткие диски машин. Сайт чинить бесполезно, ведь утечка информации уже произошла.

"Закрывать уязвимости поздно. Все, что могло случиться - уже случилось", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности.