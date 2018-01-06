Американская полиция за 2017 год ликвидировала 987 преступников

Так, более четверти из погибших это афроамериканцы, более трети это люди латиноамериканского происхождения моложе 30 лет. Из общего количества погибших - 940 это мужчины. Примечательно, что в 2016 году в США 963 человека, а в 2015 году - чуть более 950 человек. Большинство инцидентов в применением оружие со стороны правоохранителей были попытки преступников сопротивляться или оказывать ответный огонь. Также, более 50 человек были убиты из-за попытки совершения теракта.

В большинстве штатах оружие является абсолютно легальным не только для военных и полицейских, но и для гражданских лиц, право на которое им обеспечивает Конституция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США в штате Филадельфия неизвестные в балаклавах напали на полицейское отделение.