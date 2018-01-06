18:23 06.01.2018 | Общество | Новости
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Американская полиция за 2017 год ликвидировала 987 преступников

Полиция Соединенных Штатов Америки в течении января-декабря 2017 года застрелила 987 человек. Об этом передает The Washington Post.

Американская полиция за 2017 год ликвидировала 987 преступников

Так, более четверти из погибших это афроамериканцы, более трети это люди латиноамериканского происхождения моложе 30 лет. Из общего количества погибших - 940 это мужчины. Примечательно, что в 2016 году в США 963 человека, а в 2015 году - чуть более 950 человек. Большинство инцидентов в применением оружие со стороны правоохранителей были попытки преступников сопротивляться или оказывать ответный огонь. Также, более 50 человек были убиты из-за попытки совершения теракта.

В большинстве штатах оружие является абсолютно легальным не только для военных и полицейских, но и для гражданских лиц, право на которое им обеспечивает Конституция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США в штате Филадельфия неизвестные в балаклавах напали на полицейское отделение. 

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