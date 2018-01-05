В Житомире неизвестные зверски избили студентку

Как пишет местное издание "Житомир.info", ЧП произошло на окраине города, когда девушка возвращалась домой. Пострадавшая - 19-летняя жительница Житомира, которую без сознания госпитализировали в районе Вильский Шлях.

По словам полицейских, около 20:45 в полицию поступила информация об избиении девушки. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. Девушка является студенткой Житомирского госуниверситета имени Франко, который уже начал сбор средств на лечение пострадавшей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице мужчины кавказской национальности жестоко избили парня, который сделал замечание за езду по тротуару. Как отмечается, потасовка произошла на Воздухофлотском проспекте. По словам столичных правоохранитей, молодого человека протащили на капоте автомобиля, после чего избили.