09:18 05.01.2018 | Происшествия | Новости
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В США угарным газом отравились десятки человек

В американском городе Перт-Амбой в результате утечки угарного газа погибла 13-летняя девочка и 41 человек пострадал.

В США угарным газом отравились десятки человек

Об этой страшной трагедии сообщает издание NBC New York.

Отмечается, что трое родственников погибшей - двое взрослых и одна девочка - остаются в критическом состоянии. Также среди отравившихся, 27 офицеров полиции.

Власти города заявили, что сначала поступило сообщение о человеке, который потерял сознание. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили несколько человек с остановкой сердца.

Полиция моментально начала действовать и эвакуировала остальных пострадавших из здания.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Хмельницкой области около поселка Слободка Сатановская и Сатанов Городокского района иномарка столкнулась с ВАЗом.По предварительной информации, водитель на иномарке Опель врезался в ВАЗ 2106. В результате инцидента шесть человек были госпитализированы с тяжелыми травмами, двое людей сейчас находятся в реанимационном отделении.

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