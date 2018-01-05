В США угарным газом отравились десятки человек

Об этой страшной трагедии сообщает издание NBC New York.

Отмечается, что трое родственников погибшей - двое взрослых и одна девочка - остаются в критическом состоянии. Также среди отравившихся, 27 офицеров полиции.

Власти города заявили, что сначала поступило сообщение о человеке, который потерял сознание. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили несколько человек с остановкой сердца.

Полиция моментально начала действовать и эвакуировала остальных пострадавших из здания.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Хмельницкой области около поселка Слободка Сатановская и Сатанов Городокского района иномарка столкнулась с ВАЗом.По предварительной информации, водитель на иномарке Опель врезался в ВАЗ 2106. В результате инцидента шесть человек были госпитализированы с тяжелыми травмами, двое людей сейчас находятся в реанимационном отделении.