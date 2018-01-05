В США сильные морозы уже убили 12 человек

Люди умерли из-за сильных холодов, которые охватили северо-восточную часть страны. Как сообщает "Радио Свобода", из-за морозов тысячи домов остались без электроснабжения, нарушено транспортное сообщение.

Еще вчера два главных аэропорта Нью-Йорка прекратили прием и отправление рейсов. Во всем регионе были отменены около 3500 рейсов.

В Нью-Йорке, Бостоне и многих других городах закрыты школы. Мороз также сопровождается штормовым ветром. Снегопады зафиксированы даже в обычно теплом штате Флорида. Вместе с тем синоптики пока не ожидают потепление, а температура воздуха во многих местностях может достичь минус 40 градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, губернатор американского штата Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение для южной части штата. Такое решение принято в связи с сильным снегопадом. При этом он предупредил жителей об ухудшении погодных условий.