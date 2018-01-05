В Ровно горела многоэтажка, два человека пострадали - ФОТО

В Ровно в ночь на пятницу, 5 января, на улице Перта Могилы произошел пожар.
Тут горел многоэтажный жилой дом. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар начался после девяти часов вечера четверга на третьем этаже пятиэтажного дома.
При этом из-за высокой температуры и сильного задымления на этажах возникла угроза жизни и здоровью людей.
Спасатели, разделившись на две группы, провели эвакуацию, а затем приступили к ликвидации возгорания. В результате инцидента удалось спасти десять человек, восемь из которых дети, а также вывели на свежий воздух 77 граждан. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
Вместе с тем двух женщин скорая помощью увезла в больницу. У одной из них диагностировали отравление продуктами горения. Ее состояние врачи оценили как средней тяжести. Другая госпитализирована с диагнозом гипертонический криз. Ее состояние удовлетворительное.
В ГосЧС также отметили, что для граждан, которые находились на улице и не могли войти в свои квартиры из-за отключения электросети, спасатели организовали передвижной и стационарный пункты обогрева с продуктами питания.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области горел ресторанный комплекс. Инцидент произошел в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт".