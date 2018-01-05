11:32 05.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100183449:Polishuk

В Ровно горела многоэтажка, два человека пострадали - ФОТО

В Ровно в ночь на пятницу, 5 января, на улице Перта Могилы произошел пожар.

В Ровно горела многоэтажка, два человека пострадали - ФОТО

Тут горел многоэтажный жилой дом. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар начался после девяти часов вечера четверга на третьем этаже пятиэтажного дома.

При этом из-за высокой температуры и сильного задымления на этажах возникла угроза жизни и здоровью людей.

Спасатели, разделившись на две группы, провели эвакуацию, а затем приступили к ликвидации возгорания. В результате инцидента удалось спасти десять человек, восемь из которых дети, а также вывели на свежий воздух 77 граждан. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Вместе с тем двух женщин скорая помощью увезла в больницу. У одной из них диагностировали отравление продуктами горения. Ее состояние врачи оценили как средней тяжести. Другая госпитализирована с диагнозом гипертонический криз. Ее состояние удовлетворительное.

В ГосЧС также отметили, что для граждан, которые находились на улице и не могли войти в свои квартиры из-за отключения электросети, спасатели организовали передвижной и стационарный пункты обогрева с продуктами питания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области горел ресторанный комплекс. Инцидент произошел в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт".

Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве мужчина с ножом пытался ограбить магазин техники - ФОТО Наличный доллар в пятницу повысился до 28,27 гривен Крымские "суды" незаконно оштрафовали татар на 5 млн рублей В Кабуле возросло количество жертв из-за теракта
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив