В Ровно горела многоэтажка, два человека пострадали - ФОТО

Тут горел многоэтажный жилой дом. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар начался после девяти часов вечера четверга на третьем этаже пятиэтажного дома.

При этом из-за высокой температуры и сильного задымления на этажах возникла угроза жизни и здоровью людей.

Спасатели, разделившись на две группы, провели эвакуацию, а затем приступили к ликвидации возгорания. В результате инцидента удалось спасти десять человек, восемь из которых дети, а также вывели на свежий воздух 77 граждан. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Вместе с тем двух женщин скорая помощью увезла в больницу. У одной из них диагностировали отравление продуктами горения. Ее состояние врачи оценили как средней тяжести. Другая госпитализирована с диагнозом гипертонический криз. Ее состояние удовлетворительное.

В ГосЧС также отметили, что для граждан, которые находились на улице и не могли войти в свои квартиры из-за отключения электросети, спасатели организовали передвижной и стационарный пункты обогрева с продуктами питания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области горел ресторанный комплекс. Инцидент произошел в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт".