14:15 05.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Москве в метрополитене произошла стрельба, ранены полицейские

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из травматического пистолета в двух охранников на станции "Лихоборы" Московского центрального круга России.

В Москве в метрополитене произошла стрельба, ранены полицейские

Об этом сообщает пресс-служба главка полиции Москвы.

По словам правоохранителей, выновник перестрелки оказался гражданином РФ 1988 года рождения. Как выяснилось, в 30-летнего россиянина произошел конфликт с сотрудниками охраны МЦК, после чего он сделал несколько выстрелов. Вскоре злоумышленнник был задержан.

В данный момент сотрудники полиции с травмами находятся в больнице. Вместе с тем правоохранительные органы устанавливают все детали инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нидерландах в аэропорту Схипхол правоохранители открыли огонь по мужчине, который с ножем бросался на пассажиров. Так, мотивы нападавшего мужчины неизвестны, однако полиции пришлось ранить мужчину для того, чтобы провести задержание. 

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