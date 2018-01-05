В Москве в метрополитене произошла стрельба, ранены полицейские

Об этом сообщает пресс-служба главка полиции Москвы.

По словам правоохранителей, выновник перестрелки оказался гражданином РФ 1988 года рождения. Как выяснилось, в 30-летнего россиянина произошел конфликт с сотрудниками охраны МЦК, после чего он сделал несколько выстрелов. Вскоре злоумышленнник был задержан.

В данный момент сотрудники полиции с травмами находятся в больнице. Вместе с тем правоохранительные органы устанавливают все детали инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нидерландах в аэропорту Схипхол правоохранители открыли огонь по мужчине, который с ножем бросался на пассажиров. Так, мотивы нападавшего мужчины неизвестны, однако полиции пришлось ранить мужчину для того, чтобы провести задержание.