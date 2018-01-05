В Мариуполе женщина открыла пальбу по окнам жилого дома - ФОТО

Она стреляла по окнам жилого дома. Как сообщает пресс-центр полиции в Донецкой области, около десяти часов утра полиция получила информацию о стрельбе.

Местные жители сообщали, что неизвестная женщина стреляет по окнам из пневматического оружия. Когда полиция прибыла на место, заявительница показала разбитые окна, а в доме находились испуганные дети.

Правоохранители, во время розыскных действий заметили похожую по описанию женщину в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя жительница города. Во время проверки у нее нашли пистолет и патроны к нему.

Женщину передали следователям Приморского отделения полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе неизвестных на улице Атамана Головатого открыл стрельбу. Полиция введал оперативный план "Гром".