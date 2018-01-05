В Киеве мужчина с ножом пытался ограбить магазин техники - ФОТО

Об этом сообщается в сообществе dtp.kiev.ua.

Примечательно, что неизвестный под видом покупателя зашел в магазин Фокстрот, достал из кармана нож и начал угрожать расправой.

В конце концов, украл пять рюкзаков, электробритву и пытался украсть ноутбук.

К счастью продавцы не растерялись и нажали "тревожную" кнопку". В итоге прибывшая охрана задержала неудачливого вора.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепропетровской области намерены судить пожарного-спасателя похитившего 850 лопат с пожарной части. Согласно этой информации - в течение июля-августа 2016 г. указанный гражданин, будучи на дежурстве, из подвального помещения спасательной части тайно похищал 850 лопат, чем нанес ущерб стране на сумму свыше 18,5 тысяч гривен - отметили в прокуратуре.