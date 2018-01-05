В Харькове от взрыва гранаты погиб волонтер

В одной из квартир взорвалась граната РГД-5. В результате инцидента погиб местный житель, который неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Как сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, по имеющейся информации, погибший местный житель 1979 года рождения был руководителем пансионата для престарелых.

При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения и в его руках оказалась граната. В результате неосторожного обращения с оружием, он уронил гранату на пол, а она взорвалась.

Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате.

Вместе с тем Аброськин отметил, что небрежное обращение с оружием и взрывными устройствами, которые находятся в незаконном обороте, продолжают уносить жизни граждан и призвал людей не совершать бессмысленных поступков и не подвергать опасности своих близких.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области в четверг вечером, 30 ноября, во дворе жилого дома произошел взрыв. В результате инцидента поврежден автомобиль и окна на первом и втором этаже.

К счастью, никто из жителей дома не пострадал. Как сообщает пресс-служба полиции области, о взрыве полиции сообщил 33-летний местный житель. По его словам, взрыв прогремел около полуночи в Южном районе города Каменское во дворе пятиэтажного дома по улице Лысенко.