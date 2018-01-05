10:21 05.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле возросло количество жертв из-за теракта

В Афганистане число погибших в результате теракта возросло, по меньшей мере до 20 человек. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

В Кабуле возросло количество жертв из-за теракта

Как отмечают очевидцы, члены полиции также были среди убитых в результате атаки. Однако на брифинге Министерство внутренних дел не назвало точное число жертв среди правоохранителей.

Возросло также количество раненых - до 30 человек.

В четверг днем десятки местных жителей и владельцев магазинов начали акцию протеста в районе Кабула PD9, чтобы отклонить обвинения против них в незаконной продаже алкоголя. Во время этого был совершен взрыв. Его осуществил террорист-смертник рядом с участниками протеста и правоохранителями.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Вместе с тем данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Взрыв прогремел в одном из жилых районов столицы страны. Вместе с тем очевидцы утверждают, что подорвался смертник. В полиции пока не прокомментировали этот инцидент. 

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