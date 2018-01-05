22:14 05.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Борисполь уже прибыли арестованные украинские моряки

В Украину вернулась команда судна "Старшина Деров", которое было арестовано в августе 2017 года. Об этом передает пресс-служба посольства Украины в Ливане.

В Борисполь уже прибыли арестованные украинские моряки

Так, судно с украинским экипажем было арестовано в порту Сирии. Посольство Украины и Ливана совместно с родственниками начало вместе работать над возвращением наших моряков. Команда могла вернуться только после ее замены на другой экипаж. Далее стояла задача о замене экипажа на новый, возвращение украинцев и их документов, оформление виз в Сирии, предоставление разрешения на репатриацию, переезд к границе с Ливаном. Само судно было заблокировано в сирийском порту Тартус из-за долгов судновладельцев.

Украинцы не получали заработную плату пол года, связь с родными и близкими также была ограничена. Все 10 украинских граждан успешно были посажены в аэропорту Бейрута и долетели до Киева, где воссоединились со своими семьями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Испании задержали сухогруз с украинцами на борту.

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