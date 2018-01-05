15:57 05.01.2018 | Происшествия | Новости
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Увеличилось число погибших в США из-за сильных морозов

В Соединенных Штатах Америки в результате стихии погибли около 17 человек. В данный момент из-за погоды в стране были отменены приблизительно 1000 авиарейсов.

Увеличилось число погибших в США из-за сильных морозов

Об этом сообщает CNN.

Как сообщают американские синоптики, ветер и низкая температура будут оставаться угрозой еще в ближайшие два. Также ожидаются сильные порывы ветра в выходные, а в некоторых районах на северо-востоке температура воздуха будет ощущаться как -40.

"Шесть смертей были зарегистрированы в штате Висконсин, четыре в Техасе, три в Северной Каролине и по одной в Мичигане, Миссури, Северной Дакоте и Вирджинии", - говорится в сообщении.

Руководство США призывают водителей удержаться от поездок, заявив, что слишком много людей застряют на дорогах. При этом мэр города Бостон Марти Уолш заявил, что сейчас состоит задача, чтобы полностью  очистить улицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США люди умерли из-за сильных холодов, которые охватили северо-восточную часть страны.

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