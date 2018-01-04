В России сгорела обувная фабрика, погибли десять китайцев - ФОТО

Тут сгорела обувная фабрика. В результате инцидента погибли десять граждан Китая.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в оперативном штабе с места событий, на момент пожара на фабрике работали китайские рабочие. Они заметив признаки пожара на производстве и попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя.

Однако задохнулись угарным газом. Никто из них не выжил.

Сейчас полиция рассматриваются две версии произошедшего – короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности. Спасатели также установили, что горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция. При этом они выделяли токсичный дым.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в ночь на четверг, 4 января, столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли десять человек. Среди погибших есть четверо детей.