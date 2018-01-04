В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской областной государственной администрации.

По словам заместителя главного санитарного врача Николаевской области Александр Игнатенко, почему пошла такая заболеваемость, что в течение месяца у нас около 30 человек заболело гепатитом А пока неизвестно.

"Тут должны быть задействованы другие службы и ведомства, чтобы изучить, откуда и как. Чтобы выяснить пути его распространения, с чем это связано", – отметил врач.

В данный момент из шестерых детей, которые попали в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента.

Стоит добавить, что данная инфекция попадает в организм человека при потреблении загрязненных продуктов питания и воды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Запорожье обостряется ситуация с заболеванием населения корью - от опасной инфекции пострадали уже 93 человека. Также среди пострадавших школьники младших классов в пос. Кушугум.