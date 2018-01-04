22:32 04.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле в результате взрыва погибли не менее 11 человек

Взрыв, который прогремел в Кабуле в четверг, 4 января, устроил террорист-смертник.

В Кабуле в результате взрыва погибли не менее 11 человек

В результате инцидента погибли не менее 11 человек. Еще более 25 человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, об этом заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана. По его словам, взрыв прогремел возле здания посольства Соединенных Штатов Америки.

Смертник был одет в полицейскую или военную форму. Все раненых были доставлены в местную больницу.

На данные момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Афганистана прогремел взрыв. На тот момент данных о жертвах и пострадавших не было.

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