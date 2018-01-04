21:34 04.01.2018 | Происшествия | Новости
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В ЮАР поезд врезался в грузовик, 12 человек погибли

В Южно-Африканской Республике в четверг, 4 января, пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.

В ЮАР поезд врезался в грузовик, 12 человек погибли

После столкновения поезд загорелся. В результате аварии на месте погибли 12 человек. Еще 180 человек получили травмы различной степени.

Как сообщает AFP, дорожно-транспортное происшествие произошло около Крунстада, в 200 километрах к юго-западу от столицы ЮАР Йоханнесбурга. Некоторым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, других доставили в больницу.

На месте инцидента сейчас работают спасательные службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в ночь на четверг, 4 января, столкнулис два автомобиля. В результате аварии погибли десять человек. Среди погибших есть четверо детей.

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