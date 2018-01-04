В Ирландии мужчина с ножом напал на прохожих.

В результате происшествия погиб один человек. Еще двое граждан получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в городе Дандолк в среду, 3 января. При этом один из пострадавших, кроме ножевых ранений, получил удар битой по голове, а погибшим оказался гражданин Японии.

После нападения полицейские оцепили три улицы для расследования. Также удалось задержать злоумышленника.

Предполагается, что он родом из Сирии. Правоохранители выясняют, является ли нападение террористическим актом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на бульваре Славы в городе Днепр произошла потасовка между двумя мужчинами. В результате чего один из них бросил гранату во двор многоэтажного дома. Как выяснили правоохранительные органы, граната была предварительно, РГД-5. В результате инцидента мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней.