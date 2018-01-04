17:56 04.01.2018 | Происшествия | Новости
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Ураган Элеонор продолжает наносить ущерб Европе - ФОТО

Страшный ураган "Элеонор", который обрушился практически на всю северную Европу оставил без электроэнергии десятки тысяч домов и вызвал хаос в сфере транспорта.

Ураган Элеонор продолжает наносить ущерб Европе - ФОТО

Об этом сообщает издание The Sun.

Сообщается, что ветер достигает скорости 75 миль / час. Также синоптики ожидают дальнейшего отключения электричества.

При этом другие источники утверждают, что люди травмируются из-за падения деревьев. К примеру, в графстве Гемпшир спасатели вытащили из машины, заблокированной поваленным деревом, двух человек.​

В то же время, как в городе Бирмингем пилоты совершали посадки против сильного ветра. В городе Йорк река вышла из берегов. По всему графству Йоркшир предупреждают о наводнении.

Напонмим, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти американского острова Пуэрто-Рико объявили о чрезвычайном положении на острове в связи с действием урагана "Мария".

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