Под Киевом столкнулись две иномарки, погибла женщина

В результате аварии погибла женщина. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло после семи часов вечера на Гостемельской трассе, примерно в двух километрах от Киева.

За рулем Hyundai Accent находилась женщина. По предварительной информации она ехала со стороны города Ирпень в сторону Киева и по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения.

Тут ее иномарка столкнулся с автомобилем Fiat Doblo. От столкновения Hyundai перевернулся и отлет в кювет.

Врачи скорой помощи приехали достаточно быстро, однако спасти женщину-водителя 32 лет им не удалось. Водитель Fiat получил легкие травмы. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в ночь на четверг, 4 января, столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли десять человек. Среди погибших есть четверо детей.