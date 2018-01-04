09:33 04.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100183354:Polishuk

Под Киевом столкнулись две иномарки, погибла женщина

Под Киевом в среду вечером, 3 января, произошло столкновение двух иномарок.

Под Киевом столкнулись две иномарки, погибла женщина

В результате аварии погибла женщина. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло после семи часов вечера на Гостемельской трассе, примерно в двух километрах от Киева.

За рулем Hyundai Accent находилась женщина. По предварительной информации она ехала со стороны города Ирпень в сторону Киева и по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения.

Тут ее иномарка столкнулся с автомобилем Fiat Doblo. От столкновения Hyundai перевернулся и отлет в кювет.

Врачи скорой помощи приехали достаточно быстро, однако спасти женщину-водителя 32 лет им не удалось. Водитель Fiat получил легкие травмы. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в ночь на четверг, 4 января, столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли десять человек. Среди погибших есть четверо детей.

Поделиться
Читайте также:
 
Умер известный украинский спортивный журналист Ефим Шарпанський Миссия ООН должна быть вооружена и находится на всей оккупированной территории Донбасса, - Габриэль Свитолина сумела пробиться в полуфинал турнира в Брисбене Австралия официально ввела экспорт медицинской марихуаны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив