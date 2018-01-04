Одессит до смерти забил бездомного - ФОТО, ВИДЕО

Примечательно, что тело погибшего было найдено, первого января, неподалеку от разрушенного здания на Среднефонтанской улице. У него обнаружены открытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом костей грудной клетки.

В течение двух суток сотрудники полиции Шевченковского ОП установили и задержали правонарушителя. Им оказался ранее судимый 22-летний житель области.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что в тот вечер на строительной площадке он случайно встретил двух бездомных. Незнакомцы якобы попросили купить им выпивку. Между мужчинами возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой разъяренный парень забил потерпевшего до смерти.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", адвокат Виталий Мацелюх вместе с коллегами инициировал собственное расследование по убийству погибшей Ирины Ноздровской. К этому также подключены частные детективы.