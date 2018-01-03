В США столкнулись около 35 автомобилей

Тут столкнулись сразу 35 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия по меньшей мере один человек погиб. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает ABC со ссылкой на представителя местных властей, инцидент произошел на автомагистрали близ города Баффало.

Участниками ДТП стали около 25 легковых автомобилей и десять фур. По предварительным данным авария произошла из-за снежных заносов и плохой видимости.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Перу в ночь на среду, 3 января, автобус с пассажирами упал в пропасть. В результате аварии, по последним данным, погибли 48 человек. Как сообщает телеканал Canal N, авария произошла на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо.