В США столкнулись около 35 автомобилей

В американском штате Нью-Йоркво вторник вечером, 2 января, произошла масштабная авария.
Тут столкнулись сразу 35 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия по меньшей мере один человек погиб. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает ABC со ссылкой на представителя местных властей, инцидент произошел на автомагистрали близ города Баффало.
Участниками ДТП стали около 25 легковых автомобилей и десять фур. По предварительным данным авария произошла из-за снежных заносов и плохой видимости.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Перу в ночь на среду, 3 января, автобус с пассажирами упал в пропасть. В результате аварии, по последним данным, погибли 48 человек. Как сообщает телеканал Canal N, авария произошла на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо.