В Сирии разбился российский вертолет, погибли два пилота

В результате аварии погибли два пилота. Еще один член экипажа человек оказался в больнице. Как сообщает в среду утром, 3 января, Министерство обороны Российской Федерации, вертолет разбился из-за технической неисправности.

При этом в Минобороны заверили, что вертолет не обстреливали, а пострадавший борттехник сейчас находится в больнице.

Вместе с тем Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, установила, что вертолет разбился еще 31 декабря, Минобороны сообщило об этом только сейчас. В результате крушения погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 октября 2017 года в Сирии при взлете с аэродрома в Хмеймим разбился российский бомбардировщик Су-24, экипаж при этом погиб.