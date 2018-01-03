13:32 03.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Сирии разбился российский вертолет, погибли два пилота

В Сирии разбился потерпел крушение российский вертолет Ми-24.

В Сирии разбился российский вертолет, погибли два пилота

В результате аварии погибли два пилота. Еще один член экипажа человек оказался в больнице. Как сообщает в среду утром, 3 января, Министерство обороны Российской Федерации, вертолет разбился из-за технической неисправности.

При этом в Минобороны заверили, что вертолет не обстреливали, а пострадавший борттехник сейчас находится в больнице.

Вместе с тем Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, установила, что вертолет разбился еще 31 декабря, Минобороны сообщило об этом только сейчас. В результате крушения погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 октября 2017 года в Сирии при взлете с аэродрома в Хмеймим разбился российский бомбардировщик Су-24, экипаж при этом погиб.

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