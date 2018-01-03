В Перу автобус с людьми упал в пропасть, погибли 48 человек

В результате аварии, по последним данным, погибли 48 человек. Как сообщает телеканал Canal N, авария произошла на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо.

При этом представитель перуанской полиции Дино Эскудеро заявил журналистам, что точных данный о погибших пока нет, вместе с тем известно, что на момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились не менее 50 человек.

Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии. По одной из версий, к ней могло привести столкновение автобуса с другим автомобилем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Великобритании во вторник, 2 января, спорткар Audi R8, стоимостью около 150 тысяч долларов, врезался и почти перекинул припаркованную машину. При этом в легковушке на момент аварии находилось несколько детей.