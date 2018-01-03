В Нигерии прогремел взрыв, погибли 11 человек

Террорист-смертник взорвал себя в мечети. В результате нападения погибли 11 человек.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные военных, взрыв прогремел во время утренней молитвы в мечети города Гамбору в штате Борно, вблизи границы Нигерии с Камеруном.

По словам очевидцев, здание мечети в результате атаки было полностью разрушено.

На данный момент еще никто не взял на себя ответственность за нападение, но, как отмечает агентство, оно похоже на атаки группы джихадистов Боко Харам, которая часто использует смертников для нападения на общественные места.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, группа неизвестных вооруженных людей в понедельник вечером, 1 января, напала на возвращавшихся из церкви прихожан на юге Нигении. В результате инцидента, который произошел в штате Риверс в районе населенного пункта Омоко 21 человек погиб.