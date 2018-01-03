В Харьковской области в аварии погиб один человек - ФОТО

В результате аварии один человек погиб на месте. Еще пять человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Граково Чугуевского района.

Уже на месте полиция установила, что 45-летняя водитель автомобиля "Chevrolet Aveo" не справилась с управлением и выехал на встречную полосу. Тут его машина врезалась в автомобиль "Skoda Octavia".

От сильного удара 83-летний пассажир "Chevrolet" погиб на месте. Пострадали также оба водителя транспортных средств и три пассажира "Skoda". Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья всех госпитализированных удовлетворительное.

По данному факту следствием открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник поздно вечеров, 2 января, во Львове столкнулись сразу три машины. В результате аварии травмы получили три человека. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов вечера на улице Городецкая.