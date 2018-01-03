В Бедфордширском открытом зоопарке произошел пожар

Пожар воспылал в одном из вольером для обезьян сегодня утром, второго января. Персонал и пожарные команды присутствовали во время ликвидации пожара, однако спасти обезьян не удалось. Ветеринары констатировали смерть обезьян от чадного дыма. Зоологи объясняют поведение обезьян очень просто, животные были сильно напуганы огнем, так как в естественной среде они обычно с ним не сталкиваются. Патасские обезьяны являются редчайшим видом тропических животных, их популяция каждый год сокращается из-за действий браконьеров.

Остальные животные не пострадали. Спасатели устанавливают причину пожара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во время пожара в лондонском зоопарке погиб редчайший вид трубкозуба со славянским именем Миша.