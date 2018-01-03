14:49 03.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Хмельнитчине в новогоднюю ночь произошло жуткое ДТП

В Хмельницкой области в селе Ладыги неизвестный водитель насмерть сбил 14-летнего парня и скрылся с места происшествия.

На Хмельнитчине в новогоднюю ночь произошло жуткое ДТП

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Как стало известно, школьник вечером отправился отмечать Новый год к своим друзьям, однако утром домой так и не вернулся. Вскоре в полицию обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил тело мальчика на обочине дороги.

Выяснилось, что подросток был смертельно травмирован во время ДТП. Водитель после содеянного скрылся с места происшествия, оставив юношу умирать.

Полицейские установили, что авария случилась первого января ориентировочно с 02:30 до 03:00. С места происшествия экспертами было изъято обломки некоторых деталей автомобиля, а впоследствии правоохранителям помогли записи камеры видеонаблюдения с трассы.

Злоумышленником оказался 35-летний житель Староконстантиновского района. Он рассказал, что возвращаясь ночью из Старого Острополя на своем микроавтобусе. А в селе Ладыги совершил наезд на подростка и, испугавшись, скрылся с места происшествия.

По факту ДТП открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Ровно на улице Евгения Коновальца произошла авария, в результате которой поврежденными оказались 26 автомобилей.

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