На Донетчине изуродовали памятник участникам АТО - ФОТО

По словам полицейских, в городе поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции. Памятник был открыт 13 октября 2017 года.

По данному факту возбуждено уголовное производство УК Украины за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Сейчас, правоохранители Константиновки принимают меры по установлению и задержанию нарушителей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Одессе неизвестные испортили памятник героям войны на востоке Украины. В Шевченковское отделение полиции Приморского отдела сегодня ночью поступило уведомление о порче памятника "Погибшим гороям АТО".