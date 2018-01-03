Масштабная авария в Италии привела к гибели людей

Так, столкновение произошло на шоссе А21 между Брешией и Манербио, в результате которого погибли шесть человек.

Как сообщается, что в легковом авто находилась французская семья – трое взрослых и двое детей. Погиб также водитель одного из грузовиков.

Полиция прибывшая на место происшествия, полностью перекрыла часть дороги, с целью проведения расследования и восстановления полной картины происшествия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов врезался в иномарку. В результате аварии водителя Renaul в серьезными травмами увезли в больницу. При этом судья попытался сбежать с места происшествия, но люди не дали ему уехать.