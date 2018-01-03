08:32 03.01.2018 | Происшествия | Новости
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Масштабная авария в Италии привела к гибели людей

В Италии в результате столкновения двух грузовиков, легкового автомобиля и бензовоза произошла ужасающая авария. Об этом сообщает агентство ANSA.

Масштабная авария в Италии привела к гибели людей

Так, столкновение произошло на шоссе А21 между Брешией и Манербио, в результате которого погибли шесть человек.  

Как сообщается, что в легковом авто находилась французская семья – трое взрослых и двое детей. Погиб также водитель одного из грузовиков.

Полиция прибывшая на место происшествия, полностью перекрыла часть дороги, с целью проведения расследования и восстановления полной картины происшествия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов врезался в иномарку. В результате аварии водителя Renaul в серьезными травмами увезли в больницу. При этом судья попытался сбежать с места происшествия, но люди не дали ему уехать.

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