15:15 03.01.2018 | Происшествия | Новости
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Для расследования убийства Ноздровской создадут координационный штаб - ВИДЕО

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой дал задание Национальной полиции создать координационный штаб по расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской и привлечь лучших специалистов.

Для расследования убийства Ноздровской создадут координационный штаб - ВИДЕО

Об этом сообщает министерство внутренних дел Украины.

Отметим, что Яровой поручил максимально организовать работу по раскрытию преступления специалистами Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и следователей. Он также отметил готовность, в случае необходимости, вызвать специалистов из других областей.

Яровой дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз. "Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно их вызовем", - добавил он.

И.о. министра внутренних дел отметил необходимость наладить взаимодействие департамента коммуникации Национальной полиции с общественными активистами и СМИ по расследованию этого преступления.

В данный момент следователи прорабатывают четыре версии убийства правозащитницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", подозреваемого фигуранта в убийстве юристки Ирины Ноздровской допросили с помощью полиграфа. Тело Ноздровской было обнаружено первого января в одном из лесов Киевской области. 

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