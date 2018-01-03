Для расследования убийства Ноздровской создадут координационный штаб - ВИДЕО

Об этом сообщает министерство внутренних дел Украины.

Отметим, что Яровой поручил максимально организовать работу по раскрытию преступления специалистами Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и следователей. Он также отметил готовность, в случае необходимости, вызвать специалистов из других областей.

Яровой дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз. "Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно их вызовем", - добавил он.

И.о. министра внутренних дел отметил необходимость наладить взаимодействие департамента коммуникации Национальной полиции с общественными активистами и СМИ по расследованию этого преступления.

В данный момент следователи прорабатывают четыре версии убийства правозащитницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", подозреваемого фигуранта в убийстве юристки Ирины Ноздровской допросили с помощью полиграфа. Тело Ноздровской было обнаружено первого января в одном из лесов Киевской области.