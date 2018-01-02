Во Франции в новогоднюю ночь были "фейерверки" из машин

Как отмечают правоохранители, часть из автомобилей были подожжены хулиганами напрямую, а часть загорелись из-за того, что огонь распространился с соседних транспортных средств.

Охраной порядка Франции в новогоднюю ночь занимались 140 тыс. полицейских, солдат и пожарных.

Полиция заверяет, что правонарушений было зафиксировано не меньше чем в прошлом году.

Также в МВД Франции отметили, что количество сгоревших машин меньше, чем в прошлые годы. Так, в 2012 году сгорели 1193 машины. В 2013 году сгорели 1067 машин. В прошлом году в новогоднюю ночь сгорели 935 машин.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неизвестные лица устроил поджог автомобиля судьи Апелляционного суда Харьковщины. Согласно этим данным – шестого декабря ночь неизвестные злоумышленники проникли во двор частного дома судьи, после чего подожгли его автомобиль марки “Volkswagen Passat B7”.