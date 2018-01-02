В Ровно произошло массовое ДТП, - ФОТО

В городе Ровно на улице Евгения Коновальца произошла авария, в результате которой поврежденными оказались 26 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
По предварительной информации, водитель на "Mercedes S 500" на огромной скорости влетел в бетонное заграждение. Упавший забор сильно повредил пять рядом стоящих авто, остальные осколки забора разлетель на всей проезжей части, повредив при этом еще 20 автомобилей. В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травм, еще два пассажира также были госпитализированы с легкими ушибами. Один человек отказался от помощи медиков.
Правоохранители констатировали, что все трое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно в результате аварии загорелось авто.