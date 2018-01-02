19:16 02.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно произошло массовое ДТП, - ФОТО

В городе Ровно на улице Евгения Коновальца произошла авария, в результате которой поврежденными оказались 26 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

В Ровно произошло массовое ДТП, - ФОТО

По предварительной информации, водитель на "Mercedes S 500" на огромной скорости влетел в бетонное заграждение. Упавший забор сильно повредил пять рядом стоящих авто, остальные осколки забора разлетель на всей проезжей части, повредив при этом еще 20 автомобилей. В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травм, еще два пассажира также были госпитализированы с легкими ушибами. Один человек отказался от помощи медиков.

Правоохранители констатировали, что все трое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно в результате аварии загорелось авто.

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