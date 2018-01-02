07:55 02.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Пакистане прогремел очередной взрыв, погибли шесть человек

В Пакистане в понедельник вечером, 1 января, прогремел взрыв.

В Пакистане прогремел очередной взрыв, погибли шесть человек

В результате инцидента шесть человек погибли на месте. При этом среди погибших есть двое детей.

Еще более десяти человек получили травмы. Как сообщает местный телеканал Geo TV, взрыв произошел на территории больницы в городе Атток в провинции Пенджаб. По предварительным данным взорвался газовый баллон.

По данным местных властей, люди погибли при частичном обрушении здания больницы, вызванном взрывом. При этом спасатели подозревают, что под завалами все еще могут находятся люди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Афганистане в городе Джалалабад террорист совершил адресное нападение на чиновника. Смертник активировал пояс Шахида, когда чиновник выходил из своего автомобиля. В результате теракта погибло 15 человек, столько же получили множественные травмы от осколков взрывчатки и были госпитализированы.

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