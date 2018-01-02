В Одессе задержали судно с контрабандистами

Сообщается, что техническими средствами наблюдения было зафиксировано передвижение иностранного судна под флагом Таназнии. На запрос об остановке экипаж судно не отреагировал, тогда началось преследование корабля украинским ракетным катером "Прилуки". Капитан военного катера еще раз запросил транспорт об остановке, ответа вновь не последовало. Тогда был открыт предупредительный огонь. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, экипаж иностранного корабля сдался пограничникам.

Сейчас на задержанном судне проводится проверка компетентными органами. Выяснилось, что на судне находится контрабандный товар.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники в Одесской области изъяли контрабандных сигарет на 200 тыс гривен.