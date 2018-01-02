В Одессе пьяный водитель на кроссовере протаранил легковушку - ФОТО

В результате аварии пострадал один человек. Как сообщает местное издание Думская, ссылаясь на патрульную полицию, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Добровольского.

Тут 28-летний водитель на кроссовере Mitsubishi Pajero поздно вечером въехал в автомобиль Smart. При этом как оказалось он находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 4,17 промилле алкоголя, что более чем в 20 раз превышает допустимую норму.

Пострадавших водителя и пассажира Smart отвезли в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области грузовая фура столкнулась в иномаркой. По предварительной информации, инцидент произошел около города Стрий на улице Объездная. В результате ДТП пострадало шестеро человек. При этом среди них есть ребенок.