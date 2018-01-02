В новогоднюю ночь в Украине сгорело 16 человек

Спасатели и пожарные утверждают, что основной причиной возникновения пожаров остается человеческая халатность. Особенно это касается правил поведения с фейерверками и салютами, украинские граждане зачастую не читают инструкции пользования взрывоопасными предметами, что приводит к бесчисленным несчастным случаям.

Смертельные инциденты произошли в Хмельницкой, Полтавской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областях. Накануне Рождественских праздников спасатели выпустили серию роликов и инструкций поведения с пиротехникой на улице и в помещении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2017 года в Украине более 1400 человек погибли от пожара.