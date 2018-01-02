08:32 02.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Нигерии неизвестные напали на прихожан, погибли более 20 человек

Группа неизвестных вооруженных людей в понедельник вечером, 1 января, напала на возвращавшихся из церкви прихожан на юге Нигении.

В Нигерии неизвестные напали на прихожан, погибли более 20 человек

В результате инцидента, который произошел в штате Риверс в районе населенного пункта Омоко 21 человек погиб. Как сообщает и онлайн-газету Premium Times,

Полиция еще уточняет количество погибших.

Пока ни одна из группировок, действующий в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение. Как отметил представитель местных властей, инцидент произошел в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам.

Напомним, на северо-востоке Нигерии, севере Камеруна и Нигера действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Организация известна многочисленными нападениями на церкви, школы, полицейские участки, а также похищением и убийством гражданского населения.

Как сообщал УРА-Информ, боевики в Восточной Гуте провели минометный обстрел пригорода Дамаска, где находится лагерь с гражданскими военными беженцами. По предварительным данным, усиленный огонь велся по поселку Хараста и по лагерю беженцев Аль-Вафедин. В результате обстрелов погиб один сириец, еще несколько человек были госпитализированы.

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