В Хмельницкой области автомобиль сбил маму с дочкой

В результате аварии женщина погибла на месте происшествия. Двухлетнего ребенка скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщают местные издания дорожно-транспортное происшествия произошло на улице Судилковская около пяти часов вечера. При этом в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области пояснили, что водитель автомобиля "Mercedes" сбил маму с дочкой, а затем скрылся с места происшествия, бросив авто.

От полученных травм 21-летняя женщина умерла, а двухлетняя девочка была доставлена в реанимационное отделение Шепетовской центральной районной больницы. Сегодня утром ее отправят в Хмельницкий, чтобы убедиться, нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина, - пояснили в ведомстве.

В полиции также рассказали, что трагедия произошла прямо на глазах мужа, а после наезда автомобиль врезался памятный знак 400-летия города Шепетовка.

Женщина в это время везла свою дочь в коляске по тротуару. На данный момент полиция занимается поисками водителя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом в понедельник вечером, 1 января, автомобиль сбил пешехода-нарушителя. Мужчина умер на месте происшествия. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе.