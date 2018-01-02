14:22 02.01.2018 | Общество | Новости
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В Бразилии в одной из тюрем взбунтовались узники

В бразильском штате Гояс заключенные организовали побег. Об этом передает "Голос Америки".

В Бразилии в одной из тюрем взбунтовались узники

Сообщается, что в одном из тюремных кампусов произошла потасовка между двумя соперничающими бандами. В результате был открыт огонь, загорелся корпус з арестантами, пожарным удалось потушить огонь. Сотрудникам охраны удалось поймать лишь 29 заключенных, 78 человек сейчас находятся на свободе. По всему штату объявлен план с "красной" пометкой. Правоохранители сообщили о девяти погибших, 14 человек получили серьезные ранения, в том числе и пятеро охранников. Сейчас устанавливаются личности сбежавших арестантов.

Примечательно, что Бразилия занимает третье место в мире по количеству заключенных, в ее тюрьмах содержится более 700 тыс человек. На первом месте традиционно находится США. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее семеро подростков погибли и двое получили ранения во время бунта в колонии для несовершеннолетних в штате Параиба на северо-востоке Бразилии.

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