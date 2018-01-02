В Австралии разбился самолет

В момент аварии на борту самолета находилось пятеро пассажиров и пилот, все шесть человек погибли. Самолет потерял управление и упал в реку Хоксбери. На борту самолета находился 11-летний ребенок и четыре гражданина Великобритании. На данный момент сотрудники экстренных служб смогли извлечь из воды тела трех погибших, тела еще троих остаются под водой. Причиной смерти людей стал сильный удар самолета об воду, пассажиры не смогли самостоятельно выбраться из воздушного транспорта и все утонули.

Примечательно, что эта катастрофа стала самой масштабной по количеству жертв в Австралии за последние три года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Канаде разбился вертолет, погибли четыре человека.