В Афганистане произошел очередной теракт

Целью суицидника был чиновник провинции Нангархар, смертник активировал пояс Шахида, когда чиновник выходил из своего автомобиля. В результате теракта погибло 15 человек, столько же получили множественные травмы от осколков взрывчатки и были госпитализированы. Никто из террористических группировок не взял ответственность за теракт, однако правоохранители утверждают, что именно в этом регион страны боевики "Исламского государства" ругулярно организовывают подобные акции.

Как выяснилось позже, сам чиновник погиб естественной смертью, его похоронили на кладбище в городе Джалалабад.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Афганистана подорвался террорист-смертник.