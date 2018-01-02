06:00 02.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане произошел очередной теракт

В Афганистане в городе Джалалабад совершил адресное нападение на чиновника. Об этом передает DW.

В Афганистане произошел очередной теракт

Целью суицидника был чиновник провинции Нангархар, смертник активировал пояс Шахида, когда чиновник выходил из своего автомобиля. В результате теракта погибло 15 человек, столько же получили множественные травмы от осколков взрывчатки и были госпитализированы. Никто из террористических группировок не взял ответственность за теракт, однако правоохранители утверждают, что именно в этом регион страны боевики "Исламского государства" ругулярно организовывают подобные акции.

Как выяснилось позже, сам чиновник погиб естественной смертью, его похоронили на кладбище в городе Джалалабад.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Афганистана подорвался террорист-смертник. 

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